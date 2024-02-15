В Курской области вспыхнула нефтебаза: до этого слышали взрывы. Фото и видео

В ночь на 15 февраля в Курской области РФ в нефтебазу попал беспилотник украинских защитников. На месте возник большой пожар.

О зареве рассказывают местные жители. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет, что предварительно "пострадавших нет".

По информации Старовойта, нефтебазу атаковал именно украинский беспилотник. "Все спецслужбы сейчас работают на месте", – добавил российский чиновник.

Очевидцы говорят, что у базы собралась большая куча пожарных машин. По их словам, горит резервуар объемом 100 тонн.

Это далеко не первый такой пожар в Курской области. К примеру, 11 января здесь сгорела полевая баня российских военнослужащих. Тогда погибли 2 российских мобика и еще 2 срочника пострадали.

А ночью 15 января над российским Курском видели стадо вспышек. Также местные жители пожаловались на взрывы. Власти заверили людей, что это работа противовоздушной обороны. По словам губернатора области Романа Старовойта, в воздухе были целые, их сбили.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины на дно пошел ВДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль наклонился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

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