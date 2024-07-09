В Курской области РФ взорвалась электроподстанция крупного завода: сообщают об атаке дронов. Фото и видео

В России жалуются на "прилет" по подстанции маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. Враги утверждают, что ее атаковал украинский дрон.

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Об этом, в частности, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Кроме того, российские паблики обнародовали соответствующие фото и видео с места происшествия.

"Бавовна" прозвучала на подстанции предприятия. По словам Смирнова, на комбинате в результате взрыва возник пожар.

"Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", – написал и.о. губернатора в Telegram-канале.

По его словам, никто из работников предприятия не пострадал.

"В настоящее время огонь ликвидирует бригада пожарной части", – добавил Смирнов.

Кроме того, российские Telegram-каналы сообщили и об атаке дронов на две заправки. Согласно их данным, на одной из АЗС обошлось без серьезных последствий, а на другой загорелись бензиновые колонки, огонь стал приближаться к резервуарам с топливом.

Согласно информации Telegram-канала "Астра", дрон повредил автомобиль и помещение заправки, пострадал водитель легкового автомобиля, он получил ранения. Это произошло на АЗС в селе Заолешенко в Суджанском районе Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны в ночь на 9 июля провели удачную операцию по поражению военных целей на территории РФ. Поражен военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области.

Также "хлопок" расцвел на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

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