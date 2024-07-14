В Курской области РФ дроны атаковали телевышку, подстанцию и вокзал. Видео

В Курской области РФ 14 июля пожаловались на атаки дронов. Неизвестные БпЛА на сей раз принимал город Суджа.

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По данным российских СМИ и местных пабликов, поражены телевизионная вышка, электроподстанция и, по неподтвежденным данным, автовокзал. Пожар на телевышке подтвердил также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Так, в Telegram-канале Смирнова 14 июля до 13:30 дня были опубликованы три записи. Первые две, появившиеся после 8 часов утра, извещали жителей региона о "ракетной опасности". Третье – уведомляло об ударе "украинского дрона" по "святому": телевышке, помогающей жителям города Суджа регулярно получать мощные дозы кремлевской пропаганды.

"В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет", – заявил Смирнов.

По данным росСМИ, вышку поразили "минимум два дрона".

В то же время местные паблики жаловались на атаку на электроподстанцию в этом же городе.

"Сегодня с утра Украина атаковала подстанцию в городе Суджа. В результате атаки БПЛА подстанция загорелась. Возгорание успешно локализовано", – рапортовали они.

В украинском сообществе"КіберБорошно" видео из сети проанализировали – и пришли к выводу, что горит "самая большая подстанция н.п. Суджа на 110кВ, вероятно, после попадания хорошего FPV-дрона".

А волонтер и блоггер Сергей Стерненко показал видео поражения подстанции.

"В городе Суджа КурНР снова перебои с электричеством. Там сгорела электроподстанция. Спасибо воинам подразделения Destruction Team за санитарные меры и вам за донаты на дроны!" – подписал кадры он.

Также, по данным местных пабликов, "ФПВ атаковал автовокзал Суджи", правда, уточняли они, эти данные – предварительные.

Тем временем другие пропагандистские паблики утверждали, что поражена "закрытая городская заправка".

"В Судже не осталось ни одной действующей АЗС. До ближайшего топлива — 20 км. Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля. Оставшиеся две — девятого. Одна из бензоколонок загорелась и едва не взорвалась. Сейчас все четыре АЗС закрыты. Но ВСУ продолжают по ним бить", – причитают пропагандисты.

Примечательно, что, судя по постам в местных пабликах, пораженная телевышка действительно работала эффективно – и лишила жителей Суджи даже зачатков критического мышления и способности разделять причины и следствия. Одни и те же россияне, ставящие гневные, плачущие или молящиеся эмодзи под сообщениями об ударах по Судже – восторженно реагируют на чередующиеся с ними радостные посты о том, как российская армия в это же время обстреливает Сумскую область из "Градов".

И мысль о том, насколько сильно точечный удар дрона по телевышке отличается от применения неизбирательного оружия типа БМ-21 "Град" по населенным пунктам, похоже, их головы не посещает.

Напомним, ранее в сети появилось видео прилетов по нефтебазе в Ростовской области России, случившихся ранним утром 13 июля. На них видно, что по объекту разгуливал вооруженный антидроновым ружьем охранник. Но во время каждого из двух точных результативных ударов он сначала беспомощно бегал, а после – в панике бежал подальше от места прилета.