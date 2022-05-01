В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост

В России продолжается череда загадочных происшествий и разрушений. В этот раз частично обрушился железнодорожный мост в Курской области РФ.

Местные власти заявили, что выясняют причины случившегося. Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Согласно заявлению губернатора Курской области Романа Старовойта, "частичное обрушение" конструкций моста произошло на 67 км железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Его обнаружили 1 мая около 11:20.

"Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - заявил чиновник.

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Пока Украину в обрушении моста рашисты прямо не обвиняют. Но многочисленные новости о случившемся сопровождают напоминаниями, что Украина "обстреляла" или "разрушила" в предыдущие дни.

Напомним, еще 29 апреля в Курской области заявили, что российский пункт пропуска был обстрелян из минометов.

Это уже не первое подобное обвинение со стороны России. При этом, оккупанты либо вообще ничем не подтверждают свои обвинения и сам факт "обстрелов", либо показывают покосившиеся от старости заброшенные лачуги, которые в пропагандистских СМИ превращаются в те самые "пограничные пункты".

Также рашисты не оставляют надежд реализовать давно задуманные провокации. К примеру, в конце апреля РФ запустили фейк о сбитых "Байрактарах" в Курской области. Сообщалось и о планах России по подготовке терактов в Белгородской, Курской и Брянской областях. В их совершении агрессор хочет обвинить Украину.