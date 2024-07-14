У охранника была паника: появилось видео прилетов по нефтебазе в России

Ранним утром 13 июля украинские беспилотники поразили очередную российскую нефтебазу, на сей раз – в Цимлянске Ростовской области. В минобороны РФ заявили, что "перехватили и уничтожили" над регионом два дрона.

Видео дня

Тем временем камеры наблюдения зафиксировали два точных удара по нефтебазе и охранника с антидроновым ружьем, который при приближении БпЛА начал паниковать. Видео обнародовало одно из российских изданий.

Накануне, 13 июля, украинские дроны атаковали Ростовскую область. В минобороны РФ сразу же по привычке отчитались об "перехвате и уничтожении" над регионом сразу двух беспилотников.

При этом в так называемом "оборонном" ведомстве не уточнили, что "перехватили и уничтожили" БпЛА очередной нефтебазой. Оба точных прилета по нефтебазе зафиксировали установленные на территории объекта камеры видеонаблюдения. Они появились в сети утром 14 июля.

"Появилось видео прилета БПЛА по нефтебазе в Цимлянске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали два прилета беспилотников", – гласит комментарий к видео.

Примечательно, что россияне пытались защитить нефтебазу на фоне методичного "выбивания" Украиной объектов нефтегазовой сферы РФ. На кадрах заметны признаки сооружения антидроновых сетей. Также на территории дежурил охранник, вооруженный антидроновым ружьем. Однако когда оба дрона в разное время – еще затемно и на рассвете – прилетели по цели, он впал в паническое состояние.

Напомним, накануне, 13 июля, украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области. После атаки на ней вспыхнул пожар, погасить который не удавалось много часов.

Ближе к вечеру того же дня стало известно, что нефтебазу с горючим взорвали дроны СБУ. Известно, что на этой нефтебазе хранили бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысячи кубометров.