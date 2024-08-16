В Курской области под удар попала большая колонна войск Путина: пропагандист пожаловался на 'идиотов в командирах'

В Курской области России, где идет наступательная операция украинских сил, поражена очередная большая колонна техники ВС РФ. Россияне вновь понесли большие потери на собственной территории.

Видео дня

Информацию об этом "слил" в сеть один из российских пропагандистов. Он обвинил "командиров-идиотов" в повторении истории, которая несколько дней назад случилась под Рыльском.

По словам "военкора", заявившего о потерях, в этот раз российскую колону техники разбили в районе поселка Коренево. Населенный пункт находится между Рыльськом и Суджой.

"Под Коренево случилось ровно то же самое, что под Рыльском. Нет на войне хуже беды, чем идиот в командирах. Враг ошибок не прощает", – написал пропагандист.

Напомним: 9 августа возле села Октябрьское Рыльского района была уничтожена на марше колонна бронетехники ВС РФ. На месте прилетов вспыхнул пожар, раздавались звуки детонации. Отмечалось, якобы такое поражение колонне нанесли украинские дроны. На следующий день в сети показали кадры последствий этой "бавовны" с отметкой 18+. На фото и видео хорошо видна сгоревшая военная техника врага, а также разбитые ударом тентованные грузовики с ликвидированными российскими солдатами внутри.

"Кучка "хороших русских" повторила историю под Рыльском, случившуюся накануне (помните кучу сожженного металлолома с кучей мертвых россиян?). Вот это так "Доброе утро, Курск!" – прокомментировал еще одно уничтожение российской колонны советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 8-го полка Сил спецопераций Вооруженных сил Украины ликвидировали сразу десяток российских военных в Курской области РФ. Удар бойцы нанесли по грузовику с солдатами армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!