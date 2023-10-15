В Курской области оккупанты имитируют сооружение оборонных рубежей: деньги разворовывает руководство

В Курской области РФ, которая граничит с Украиной, наряду с рытьем реальных окопов и установкой минных заграждений россияне имитируют обустройство оборонных рубежей. Деньги, выделенные на это, разворовывает руководство.

Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил на своем сайте Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию, полученную от подполья. В ЦНС показали фотографии территории российского приграничья, сделанные с помощью дронов.

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В ЦНС заявили об "очередной волне активизации монтажа заграждений вдоль границы области", однако местное руководство и коммерческие структуры совместно разворовывают бюджет, выделенный под бетонные укрепления.

Построить их распорядилось военно-политическое руководство РФ. Вместо этого местные власти заставляют коммерческие структуры Курской области за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки типа "Егоза" и бесплатно передавать строительную технику на нужды ВС РФ и пограничной Федеральной службы.

Как писал OBOZ.UA:

– В российском Курске в ночь на 15 октября раздались взрывы. Местные власти заявили об атаке беспилотников.

– 5 октября в РФ также заявляли о якобы очередной атаке "украинских" беспилотников на Курскую область. Из-за события в части региона ночью выключили свет.

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