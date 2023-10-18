В Курской области 18 пропущенных: в СБУ раскрыли детали "бавовны" в военном лагере у аэродрома "Халино"

Во время дроновой атаки на Курскую область России в ночь на 18 октября на военном объекте оккупантов произошла "бавовна". Это военный лагерь у села Постоялые дворы, размещенный недалеко от вражеского аэродрома "Халино".

Об этом OBOZ.UA сообщили анонимные источники в Службе безопасности Украины. Собеседник пошутил, что в Курской области "18 пропущенных".

Источник подтвердил, что в полевом лагере россиян были попадания. Известно, что там размещалось до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

"Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но очевидно, что поражения были мощными – зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю", – заявил представитель спецслужбы.

Известно, что звуки взрывов россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях всю ночь.

"Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потер нет", – с сарказмом отметил собеседник из СБУ.

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