Все в огне: под Москвой случился масштабный пожар на предприятии. Видео
В России продолжают возникать постоянные пожары. На этот раз горит завод по изготовлению паллетов в городе Волоколамске в Подмосковье России.
Об этом стало известно из росСМИ. Площадь пожара составила до 6 000 кв. м.
Первоначально площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.
Потом в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что огнем охвачена площадь размером 6 тысяч квадратных метров, на месте работают спасатели.
Местные Telegram-каналы пишут, что пожар возник на территории предприятия "Паллетрейд" на Ямской улице. Большой столб дыма виден из разных районов города.
Пожарные уже работают на месте. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным прокуратуры региона, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоен первый ранг.
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