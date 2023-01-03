В Курске сообщили о ''бавовне'' в районе железнодорожного округа: на автомобилях сработала сигнализация

Вечером в понедельник, 2 января, в российском Курске сообщили об очередном "хлопке". Местные жители слышали громкий звук в железнодорожном округе.

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Из-за него у всех машин, которые стояли поблизости, сработала сигнализация. Об этом писали в местном Telegram-канале "Типичный Курск".

После "хлопка" в сторону подшипникового завода АПЗ-20 проехали 3 пожарные машины.

"Бахнуло конкретно", "В р-не Союзной было слышно", "На Рабочей тоже слышали", "У всех машин сигнализация сработала", "Да, слышно было, очень громко", "Старая Мурыновка очень громко было", – писали в комментариях местные жители.

Данные о природе и последствиях "бавовны" уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Курской области РФ заявили о якобы взрыве в ночь на 25 декабря. Местные жители утверждают, что "бавовна" произошла в районе аэродрома.

– А ранее, 20 декабря, в Суджанском районе Курской области также произошла "бавовна". В результате загорелись жилые дома и есть пострадавшие.

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