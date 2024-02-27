В Курске слышали звуки взрыва, россияне запаниковали. Видео

Днем 27 февраля в российском Курске прогремели мощные взрывы. Граждане страны-агрессора запаниковали и пожаловались, что громкие "хлопки" были слышны во всех районах областного центра.

В свою очередь местный губернатор также отреагировал на взрывы. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в регионе "работают" воздушно-космические силы РФ. При этом чиновник не стал уточнять, что именно имеется ввиду под словом "работают".

Момент взрыва попал на камеру виденаблюдения в одном из многоэтажных домов в Курске. Взрыв был такой силы, что от ударной волны затряслись стены.

Один из местных жителей поделился своими впечатлениями от взрыва в Курске. По его словам, он услышал сильный взрыв даже через наушники. При этом мужчина рассказал, что от испуга люди сразу начали разбегаться.

Часть россиян по-традиции заявили в пропагандистских пабликах, что взрывы связаны с переходом истребителя на "сверхзвук". В то же время многие потребовали от губернатора объяснить его сообщение о "работе ВКС РФ".

Напомним, в Курской и Белгородской областях России в ночь на 17 февраля прогремели взрывы. Местные власти заявляли о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, в Брянской области России пожаловались на атаку дронов на находившиеся на территории Клинцовского района объекты. Россияне утверждают, будто атака была осуществлена двумя украинскими БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в РФ прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. Беспилотные летательные аппараты ударили по важным установкам. В результате атаки производственный процесс был остановлен.

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