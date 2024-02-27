'На месте работают экстренные службы': в Брянской области пожаловались на атаку дронов

В Брянской области России пожаловались на атаку дронов на находившиеся на территории Клинцевского района объекты. Россияне утверждают, будто атака была осуществлена двумя украинскими БПЛА.

Об этом сообщают в российских Telegram каналах. В результате атаки никто не пострадал и не было разрушений.

В России заявили, что беспилотники были уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты на территории России сократили на треть экспорт нефтепродуктов государства-террориста. Такие цели вполне законны для Украины заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в РФ прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. Беспилотные летательные аппараты ударили по важным установкам. В результате атаки производственный процесс был остановлен.

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