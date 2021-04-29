В Кремле заявили, что подготовка встречи Зеленского и Путина не продвигается

В России сообщили, что в вопросах подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на данный момент продвинуться не удалось.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, из Офиса президента Украины не было получено никаких конкретных предложений.

"Наш замруководителя администрации (президента РФ – Ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", – сказал Песков.

При этом в РФ отметили, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения между странами.

"Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем", – добавили в Кремле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

В Кремле же в очередной раз заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В том числе и в Ватикане.

Вместе с тем, в Ватикане ничего не известно о возможных переговорах двух президентов, но Папа Римский Франциск готов выступить посредником на встрече.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в СМИ сообщили, что украинская сторона рассматривает Иерусалим или столицу Австрии Вену как места для проведения встречи президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.