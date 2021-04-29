В Кремле заявили, что подготовка встречи Зеленского и Путина не продвигается
В России сообщили, что в вопросах подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на данный момент продвинуться не удалось.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, из Офиса президента Украины не было получено никаких конкретных предложений.
"Наш замруководителя администрации (президента РФ – Ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", – сказал Песков.
При этом в РФ отметили, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения между странами.
"Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем", – добавили в Кремле.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.
В Кремле же в очередной раз заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В том числе и в Ватикане.
Вместе с тем, в Ватикане ничего не известно о возможных переговорах двух президентов, но Папа Римский Франциск готов выступить посредником на встрече.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в СМИ сообщили, что украинская сторона рассматривает Иерусалим или столицу Австрии Вену как места для проведения встречи президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.