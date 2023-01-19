В Кремле заговорили о новом уровне эскалации через военную помощь Украине и ответили на слова Зеленского о Путине

В Кремле заявили, что предоставление Украине дальнобойных систем, дискуссия о которых на данный момент продолжается, потенциально чрезвычайно опасно. Это якобы может вывести "конфликт", а по факту – войну в Украине, развязанную РФ, на "качественно новый уровень".

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Соответствующее заявление 19 января сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили российские пропагандистские СМИ. Он опасается, что Украина может использовать указанные системы для ударов по территории РФ, и пригрозил эскалацией.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, о том, что он не знает, "жив ли Путин". Пресс-секретарь диктатора посчитал естественным, что украинский лидер "предпочитает, чтобы ни России, ни Путина не было".

"Чем раньше он поймет, что Россия есть и будет, тем лучше для такой страны, как Украина", – наивно выдал Песков.

Напомним: Зеленский усомнился в подлинности персоны президента РФ Владимира Путина и даже в том, что глава Кремля в действительности жив и принимает решения. Поэтому, по словам Зеленского, он в полной мере не имеет представления, с кем Киев должен вести дипломатические переговоры.

Также во время "Украинского завтрака" в Давосе Зеленский заявил о необходимости Украине дефицитной артиллерии и дальнобойных систем. Он подчеркнул, что Украина не намерена наносить удары по территории РФ – речь идет только о временно оккупированных территориях нашего государства, откуда российские войска атакуют мирные украинские города.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– раніше Пєсков спростував інформацію про те, що Путін має виступити із важливою заявою про війну в Україні – ймовірно, пов'язану з мобілізацією в РФ. Він також додав, що чутки про нову хвилю мобілізації спеціально штучно нагнітає Захід;

– також Пєсков заявив, що постачання Заходом Україні важкої техніки нібито "подовжить страждання українського народу". Він зазначив, мовляв, "ці танки горять і горітимуть так само, як і решта".

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