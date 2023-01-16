В Кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа
В Кремле отреагировали на планы Запада поставить Украине танки. Там заявили, что поставки тяжелой техники якобы "затянут страдания украинского народа".
Соответствующее заявление 16 января сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. При этом он пригрозил, что западные танки в Украине якобы будут "гореть".
Так, по словам Пескова, поставка танков Киеву якобы "не изменит ситуацию".
"Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные", – заявил спикер Кремля, умолчав о том, что Россия сама потеряла на боле боя в Украине тысячи танков.
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16 января, украинские защитники ликвидировали 3118 российских танков.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Британия планирует отправить в Украину танковый эскадрон Challenger 2. Кроме того, Лондон анонсировал передачу Украине 30 установок AS-90 и вертолетов Apache.
Ранее стало известно о планах Польши передать ВСУ роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
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