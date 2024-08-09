В Кремле приказали росСМИ сравнивать наступление ВСУ на Курскую область с Курской битвой

В Кремле настолько были ошеломлены масштабной операцией украинской армии на территории Курской области, что смогли дать "методичку" своим пропагандистам только спустя три дня после начала событий. За это время у российского диктатора Владимира Путина не смогли придумать ничего лучшего, чем дать разнарядку пропагандистам и лояльным к Кремлю СМИ сравнивать наступление на Курскую область с Курской битвой во Второй мировой войне.

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Кроме того, Кремль призвал пропагандистов "не нагнетать обстановку" и уверять, что Путин "никого не бросит в беду". Об этом пишет "Медуза".

Издание пообщалось с двумя сотрудниками российских СМИ. Они рассказали, что им "настойчиво советуют" всячески избегать размышлений об открытии "нового фронта", а сравнивать происходящее с Курской битвой времен Второй мировой войны.

Кроме того, пропагандистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск в город Курчатово, где расположена Курская атомная электростанция, чтобы у российской аудитории не возникало "ощущения ядерной угрозы".

Вместо упоминаний Курской АЭС росСМИ должны рассказывать об "успехах российской армии", которая якобы не дает вооруженным силам Украины продвинуться вглубь территории Курской области. Пропагандистам рекомендуют делать акцент "на атаках ВСУ на мирное население и подчеркивать, что во время них пострадали дети".

В новостных сюжетах рекомендуют рассказывать о "единстве и сплочении людей", которые якобы массово приходят к пунктам сдачи крови и размещают в своих домах эвакуированных из Суджанского района.

Но особый акцент советуют сделать на "усилиях" федеральных властей, самого Путина и правительства, которые "не бросают никого в беде".

Собеседники издания также отметили, что они получили "темники" только в четверг, 8 августа, по сути, на третий день операции в Курской области.

Они предполагают, что в Кремле просто не понимали масштабов происходящего, поэтому не смогли составить "методичку" более оперативно.

Похоже, что в Кремле также не понимают уроки истории. Как известно, Курская битва Второй мировой войны закончилась поражением фашистской Германии и отступлением немцев, пытавшихся закрепиться на Днепре.

Сегодня в роли фашистов выступает Россия, которая ворвалась на территорию чужой страны и совершает военные преступления не меньше нацистов. Поэтому кремлевская "методичка" может стать пророческой для современных российских фашистов, а нынешняя "Курская битва" – переломным моментом в войне и началом конца путинского режима.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

В ЕС отреагировали на происходящее в Курской области России. Там заявили, что Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, включая территорию России.

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