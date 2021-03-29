В Кремле ответили на возможный разговор Путина и Зеленского

Алексей Титофф Новости России 12:42, 29.03.2021 Обновлено: 12:52, 29.03.2021

В Кремле (Россия) в ближайших планах не намечен разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он отметил, что разговор может состояться.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", – сообщил он.

Отметим, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради урегулирования ситуации на Донбассе должен провести консультации с главами стран "нормандского формата", в том числе с главой России Владимиром Путиным.

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