В Кремле ответили на возможный разговор Путина и Зеленского

В Кремле (Россия) в ближайших планах не намечен разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он отметил, что разговор может состояться.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", – сообщил он.

Отметим, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради урегулирования ситуации на Донбассе должен провести консультации с главами стран "нормандского формата", в том числе с главой России Владимиром Путиным.

Новость обновляется...