У Кремлі відповіли на можливу розмову Путіна та Зеленського

Олексій Тітофф Новини Росії 12:42, 29.03.2021 Оновлено: 13:09, 29.03.2021

У Кремлі (Росія) в найближчих планах не намічена розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Водночас він зазначив, що розмова може відбутися.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", – повідомив він.

Додамо, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент України Володимир Зеленський заради врегулювання ситуації на Донбасі повинен провести консультації з главами країн "нормандського формату", зокрема з главою Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура сказав, що Зеленський повинен робити все можливе для досягнення миру на Донбасі і якщо випаде шанс зустрітися з Путіним – його треба використовувати.

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