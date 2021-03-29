У Кремлі відповіли на можливу розмову Путіна та Зеленського

У Кремлі (Росія) в найближчих планах не намічена розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Водночас він зазначив, що розмова може відбутися.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко може бути організовано", – повідомив він.

Додамо, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент України Володимир Зеленський заради врегулювання ситуації на Донбасі повинен провести консультації з главами країн "нормандського формату", зокрема з главою Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура сказав, що Зеленський повинен робити все можливе для досягнення миру на Донбасі і якщо випаде шанс зустрітися з Путіним – його треба використовувати.