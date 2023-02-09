В Кремле отреагировали на возможную передачу Великобританией истребителей Украине и попытались напугать последствиями

В России возмущены возможным предоставлением Великобританией Украине современных истребителей, а также вероятным присоединением к такого рода помощи Германии и Франции. В Кремле снова завели старую песню о том, что военная помощь Запада Украине "затянет конфликт и сделает его более мучительным" для нашего государства.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что западная авиация в руках украинских летчиков якобы "не изменит исход конфликта" и не помешает России "достичь целей", которые Кремль до сих пор так и не смог четко артикулировать.

Российские пропагандисты тиражируют комментарий Пескова по поводу возможной передачи западными странами Украине современных истребителей. Он снова попытался выставить Запад виновным в развязанной Россией против Украины войне.

"Мы это воспринимаем не иначе как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в связи с этим и констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины", – заявил Песков.

Он также попытался сохранить хорошую мину при плохой игре – и заявил, что помощь Запада якобы не повлияет на ход войны, а Россия "достигнет поставленных целей", которые в риторике Кремля меняются практически ежедневно.

"Принципиально действия этих стран не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, по которой движется наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции", – сказал Песков.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определиться, какие самолеты Великобритания может передать Украине. Об этом распоряжении стало известно 8 февраля, в день, когда в Лондон с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В частности, глава государства говорил о современных самолетах в своем обращении к британскому парламенту.

Уже на следующий день Зеленский выступил в Европарламенте. Приглашая президента Украины к слову, глава ЕП Роберта Метсола заявила, что партнеры Украины обязаны передать украинской армии современные истребители.