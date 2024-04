Начались 'чистки'? В ISW объяснили, что стоит за арестом зама Шойгу, которого заподозрили в госизмене, и какие последствия это будет иметь

Российские власти арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова 24 апреля по обвинению в получении взятки, хотя другие источники указали, что он подозревается в государственной измене. Арест топ-чиновника вызвал в информационном пространстве страны-агрессора спекуляции о новом витке кадровых перестановок в армии, а еще утверждения о том, что он является частью кремлевских фракционных конфликтов.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Напомним, что этот военный преступник наживался на "развитии" разбомбленного и захваченного оккупантами Мариуполя, за поддержку войны против Украины он находится под санкциями всех стран Европейского Союза.

Два дня назад Следственный комитет РФ объявил, что российские власти задержали Иванова и выясняют, брал ли он взятки, а 24 апреля Басманный суд Москвы официально арестовал замминистра обороны по обвинению во взяточничестве. В ведомстве Сергея Шойгу он с 2016 года отвечал за управление имуществом, расквартированием войск, жильем и медицинским обеспечением. Суд установил, что Иванов брал взятки при выполнении подрядных и субподрядных работ для минобороны.

Параллельно в РФ арестовали его предполагаемого делового партнера Сергея Бородина – за соучастие в коррупции. Адвокат Иванова заявил, что защита будет обжаловать его арест. Тем временем росСМИ писали, что ФСБ собирала материалы дела о коррупции Иванова "не менее месяца, а возможно, и до пяти лет". В ФСБ заявили, что к расследованию в отношении чиновника привлечена военная контрразведка ведомства, хотя, как отметили источники в российской оппозиции, для этой структуры нетипично заниматься вопросами коррупции.

Издание "Важные истории" (называет себя оппозиционным) сослалось на два источника, близких к ФСБ, которые заявили, что российские власти подозревают Иванова в государственной измене и это якобы сам Путин приказал его задержать под видом взяточничества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эту статью, заявив, якобы ему ничего об этом не известно, и призвал "прекратить спекуляции" по поводу ареста Иванова.

Российские источники пока не уточняют, с чем может быть связано подозрение Иванова в государственной измене. При этом украинские СМИ, ссылаясь на источники в украинской разведке, вспомнили об операции ГУР по киберпроникновению в сети минобороны РФ в марте 2024 года. Тогда разведчики получили официальные документы и конфиденциальную информацию об Иванове, что, считают СМИ, и побудило Кремль начать в отношении него расследование.

"Источники в ГУР, как сообщается, отметили, что Кремль уже знал о коррупции Иванова, но не уточнили, что подробно описано в документах о нем. Еще предстоит найти доказательства, подтверждающие обвинения Иванова в государственной измене. Но его арест вызвал в российском информационном пространстве спекуляции о новом витке кадровых перестановок в российской армии и утверждения о том, что это является частью кремлевских фракционных конфликтов", – отметили в ISW.

Так, российские так называемые инсайдерские источники утверждали, что Иванов был сторонником министра обороны РФ Шойгу и что его арест, вероятно, является частью попытки уменьшить власть и влияние, которые тот укрепил в ведомстве после восстания ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года. Правда, эти источники разошлись во мнениях относительно того, какая именно фракция пытается "подорвать позиции Шойгу". Один пропагандист утверждал, что это первый заместитель главного управления генштаба РФ (ГРУ) генерал-лейтенант Владимир Алексеев нацелился на Иванова, потому что тот пытался уволить его и еще одного россиянина. Другой говорил, что фракция, связанная с заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, "стремится лишить Шойгу полномочий". Еще один "инсайдер" утверждал, что российский олигарх Геннадий Тимченко был покровителем Иванова и регулярно защищал его перед Путиным. Со своей стороны провоенный блогер, связанный с "Вагнером", заявил, что Иванов является частью кремлевской фракции, которая лоббирует "мягкий выход" из войны против Украины.

"Однако мы не заметили преобладания российских утверждений о том, что арест Иванова связан с конкретным фракционным спором. Российские источники назвали этот арест первым из многих ожидаемых кадровых изменений, особенно среди заместителей министра обороны РФ, а также началом "чистки" в российских военных ведомствах. Но мы не заметили признаков того, что российские военные начали крупномасштабные увольнения или задержания военнослужащих", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра обороны страны-террориста России Тимур Иванов наживался на строительстве во временно оккупированном Мариуполе. На жилых комплексах в уничтоженном войсками РФ городе российский чиновник с партнерами заработал более 17 млрд рублей, чем лишь обогащал свою семью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!