По делу задержанного ранее в России замминистра обороны РФ Тимура Иванова допросили еще одного высокопоставленного чиновника этого министерства. Речь идет о приближенном к министру обороны РФ Сергее Шойге Руслане Цаликове.

В то же время не исключено, что в дальнейшем в деле всплывет еще одна громкая фамилия: министра финансов РФ Антона Силуанова, который также замешан в коррупционных схемах МО РФ. Подробности раскрыли в британской разведке.

Расследование дела в отношении заместителя Шойгу Иванова вывело следователей на более высокопоставленного чиновника МО РФ, первого замминистра Руслана Цаликова. Его, по данным разведки, допрашивали по делу Иванова, чьим покровителем он был, сотрудники ФСБ.

Британская разведка констатировала, что в иерархии российского минобороны Цаликов занимает третье место – после собственно Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова.

С главой МО РФ Цаликова связывают десятилетие совместной работы: Шойгу пригрел его еще когда возглавлял российское МЧС. По своему начальнику Цаликов оттуда попал в администрацию Московской области (Шойгу в 2012 году был там губернатором), а оттуда – в теплое кресло первого зама Шойгу в минобороны.

Однако одним только Цаликовым, считают в МО Британии, дело может не ограничиться.

"Существует также реалистичная вероятность того, что расследование в отношении Иванова также может затронуть министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства минобороны построили дом для Силуанова", – говорится в сообщении.

Британское оборонное ведомство также констатировало, что коррупция является давней и одной из ключевых проблем российского МО.

"В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является "почти корнями большинства проблем в государстве верховенства права". Коррупция была одним из факторов плохой работы России, особенно в начале конфликта в Украине, где коррупцию обвиняли из-за просроченных пайков и некачественных шин, а также сообщалось о хищении горючего", – говорится в возведении британского оборонного ведомства.

Напомним, ранее разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани. В результате масштабной атаки беспилотников Службы безопасности Украины на аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае России было уничтожено несколько комплектов планерных бомб. Истребители Су-34 FULLBACK и Су-35S FLANKER M, базирующиеся на указанном аэродроме, ежедневно применяют их в ударных миссиях против украинских передовых позиций.