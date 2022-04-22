В Кремле не знают, как закончить войну без потери рейтинга Путина, пропаганда перегнула с 'нацистами' – росСМИ

Российское руководство не знает, как закончить войну против Украины с помощью переговоров. Но при этом не потеряв рейтинг российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на источники во власти. По их словам, политтехнологи в Кремле считают, что с пропагандой они "переборщили", а большинство граждан воспринимают военное вторжение как реальную "борьбу с нацистами".

"При этом никаких достоверных независимых данных, подтверждающих гипотезу о"воинственном большинстве" россиян, нет. Многие ученые подчеркивают: в условиях пропаганды, цензуры и репрессий такие исследования вряд ли отражают реальность", – пишет Медуза.

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По этой причине в Кремле боятся "возможного недовольства" переговорами и отступлением оккупационных войск. По оценке властей, это якобы может вылиться даже в уличные протесты. Такую гипотезу собеседники издания пояснили тем, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма" в Украине. "Это слишком сильные триггеры", – отмечают они.

"При этом публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением "спорить поздно" – а воевать все равно придется до какого-то результата, который можно объявить "победой", – говорится в материале.

Вместе с тем два политтехнолога (один из них раньше сотрудничал с Кремлем, второй это делает до сих пор) сомневаются в адекватности таких опасений. Они уверены: если приглушить пропаганду, то никаких протестов не будет, а люди просто вернутся к своим личным проблемам.

"Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно. Респонденты высказываются по инерции. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы", — комментирует один из них.

Напомним, ранее в украинской разведке назвали первого вероятного кандидата на трибунал в РФ. Это министр обороны Серей Шойгу, который был одним из ярых сторонников начала войны. Поэтому провалы россиян в Украине с высокой долей вероятности повесят на него.