В Кремле назвали новую "версию", почему продолжают войну против Украины. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что путинская армия продолжает боевые действия, потому что Донбасс якобы не защищен.

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При этом, по его словам, безопасность временно оккупированного Крыма якобы обеспечена надежно. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому СВО продолжается", — сказал Песков.

Отметим, что кремлевский диктатор Владимир Путин спустя почти год войны в Украине выдал новую цель "специальной военной операции". Он заявил, что сейчас главной задачей является сохранение России.

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения армии страны-агрессора в Украину ситуация кардинально изменилась. Сейчас первоочередной задачей Путин назвал недопущение обстрелов России – такого поворота адепты уничтожения нашей страны никак не ожидали. Что сейчас происходит в российском приграничье – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее в Кремле заявили, что уверены в "правильности" решения президента РФ Владимира Путина о начале войны против Украины. Вторгнуться на территорию соседнего суверенного государства Россию якобы вынудила необходимость "спасения проживающих на Донбассе людей".