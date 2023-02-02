'Наша главная задача – сохранение России': Путин спустя почти год войны в Украине выдал новую цель 'СВО'. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин спустя почти год войны в Украине выдал новую цель "специальной военной операции". Он заявил, что сейчас главной задачей является сохранение России.

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Такое заявление российский лидер сделал на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Наша главная задача - это обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. И эта задача, безусловно, будет решена", – сказал Путин.

По его словам, с РФ якобы "всегда кто-то боролся".

"Есть такое понятие как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. […] Так было всегда!" – отметил диктатор.

Кроме того, Путин заговорил о властях Германии, у которых, по его словам, память о преступлениях нацистов выветривается.

"В Германии помнят об этом, и что первыми жертвами немецкого фашизма были как раз немецкие антифашисты, и то, что такая память сохраняется - это очень хорошо у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается", – сказал кремлевский диктатор.

Напомним, Путин также обвинил Запад в "угрозах безопасности" России и завел старую песню о "нацизме" в Украине. Особенно возмущает российского диктатора решение передовых западных стран передать Украине современные танки западного производства для защиты от российской агрессии.

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения армии страны-агрессора в Украину ситуация кардинально изменилась. Сейчас первоочередной задачей Путин назвал недопущение обстрелов России – такого поворота адепты уничтожения нашей страны никак не ожидали. Что сейчас происходит в российском приграничье – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Волгограде перед приездом российского диктатора Владимира Путина появились "потемкинские деревни" в местах, где должен был проезжать президентский кортеж, а также выловили беспризорных собак. Кроме того, в городе отключили интернет, а панораму "Сталинградская битва" превратили в режимный объект.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгограде из-за визита Путина также установили памятник Сталину.