В Красноярске ликвидирован российский боевик, который признался в убийстве украинских пленных. Видео

В России ликвидирован оккупант, принимавший участие в войне против Украины. Ранее он хвастался убийствами попавших в плен воинов Сил обороны Украины.

Примечательно, что смерть военный преступник нашел не на поле боя, а в родном Красноярске: неизвестные мстители отправили его на концерт к Кобзону, подорвав автомобиль, в котором находился оккупант. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщил блогер "Донетчанин".

"Красноярск. Местные ТГ-каналы сообщают, что был ликвидирован боевик Конкеев Сергей, который сознался в убийстве пленных украинских воинов. Его авто было заминировано и подорвано, когда п*дор находился в нем", – отмечено в сообщении.

Блогер также опубликовал фото пылающего автомобиля, в котором, как сообщается, находился Конкеев.

Своими "подвигами", в частности убийством безоружных пленных, оккупант ранее хвастался в видеочате, в разговоре со случайным собеседником.

"У меня есть две медали... Я тебе больше хочу сказать. Я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков ножом зарезал. Поляков-наемников – я их лично зарезал, я лично. Зарезал, когда они в плену были", – кичился в ходе разговора Конкеев.

Когда же собеседник сообщил оккупанту, что записал этот разговор, – тот пренебрежительно отмахнулся: "Мне пох*й вообще".

Как оказалось впоследствии, бравада была излишней. С 31 июля 2023 года проживающий в Красноярске Конкеев Сергей Александрович 5 мая 1987 года рождения пополнил базу военных преступников на сайте "Миротворец". Кроме номеров телефонов, страничек в соцсетях и паспортных данных, в его профиле была указана также точная информация о местах проживания оккупанта.

Указывалась также причина внесения в базу: участие в войне против Украины и то самое пресловутое признание в казни военнопленных.

И в конечном итоге карма военного преступника таки настигла – и она оказалась куда более стремительной, чем потенциальный приговор, которого Конкеев в будущем мог был долго ожидать на скамье военного трибунала.

Ответственность за ликвидацию преступника на себя взяли активисты "партизанского движения против путинизма "Экстремист".

"Сегодня в Красноярске силами партизанского движения "Экстремист" был ликвидирован военный преступник Конкеев Сергей Александрович. Помимо нарушения статьи УК РФ "о наемничестве", пребывания в оккупационном контингенте на территории Украины, Конкеев под запись сознался в военных преступлениях (расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев). Также интересно и его место работы. Согласно официальным данным о трудоустройстве, он работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурирует в расследованиях относительно пыток подследственных. Отдельно благодарны за содействие в партизанской акции нашим коллегам из РПД "Скрепачь", – отмечено в сообщении.

Как уточнили в движении ,"Сергей погиб от взрыва прикуривателя".

Напомним, ранее появились подробности о последствиях удара по полигону, захваченному оккупантами в Подо-Калиновке на Херсонщине несколько дней назад. Тогда, как сообщалось, был ликвидирован командир полка и 26 российских десантников. Всего в разряд "200-х" переместились без малого 40 захватчиков. Еще 28 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

А перед этим ударом Силы обороны Украины также нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. Там сообщали о 65 ликвидированных захватчиках.

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