В колонии в Волгоградской области РФ заключенные захватили заложников, есть погибшие: появились подробности

В колонии Волгоградской области русской Федерации произошла серьезная чрезвычайная ситуация. В результате этого инцидента есть погибшие.

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительной колонии №19.

Отмечается, что заключенные убили не менее трех сотрудников учреждения. Еще не менее семи человек пострадали и находятся в реанимации, а несколько человек остаются в заложниках.

Один из нападавших ранее был осужден за терроризм. В колонии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Среди погибших, по предварительным данным: сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и один заключенный. Среди пострадавших начальник колонии Андрей Девятов.

На место происшествия прибыл спецназ. В колонии находятся 1230 заключенных. Нападающие заявляют, что являются членами террористической организации ИГИЛ.

Федеральная служба исполнения наказаний создала специальную комиссию по расследованию ситуации.

Дорога к ИК-19 перекрыта, проезд ограничен работниками ДПС.

Напомним, в июле в российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С захватчиками – шестью осужденными, часть – по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ – вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики в конце концов начали штурм.