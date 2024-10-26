В Кировской области РФ разбился медицинский вертолет Ми-2: весь экипаж погиб. Фото

В стране-агрессоре России произошло очередное ЧП – в субботу, 26 октября, в Кировской области разбился вертолет Ми-2. Он принадлежал санавиации, на борту находились четыре человека.

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Как пишут российские пропагандистские издания, все они погибли. На российских ресурсах с ссылкой на МЧС страны-агрессора отмечают, что вертолет "совершил жесткую посадку" в лесу в Кировской области.

Российское министерство чрезвычайных ситуаций также публикует фото с места инцидента. На них видно, что вертолет Ми-2 практически полностью сгорел.

Авиакатастрофа российского Ми-2 произошла в районе населенного пункта Белеенки в Даровском районе.

Пропагандисты заявили, что на борту находилось три медика – Гыска А., Широких С. и Глызина Т, а также пилот Комлев В. Спасатели сначала обнаружили тела троих погибших, а позже было обнаружено тело четвертого.

Telegram-каналы пишут, что вертолет принадлежит ООО "Вяткаавиа", которая предоставляла свой транспорт в пользование экстренным службам РФ и медикам. Предварительно, погибший пилот Комлев был генеральным директором компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Рязани вечером 26 октября на нефтеперерабатывающем заводе раздался мощный взрыв. Этому предшествовало объявление воздушной тревоги в городе.