В Рязани произошел взрыв на НПЗ и начался пожар: до этого в городе слышали сигнал воздушной тревоги. Фото видео

В Рязани вечером 26 октября на нефтеперерабатывающем заводе раздался мощный взрыв. Этому предшествовало объявление воздушной тревоги в городе.

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Об этом массово пишут в местных пабликах и распространяют кадры с заревом с места происшествия. Однако власти Рязани официально отрицают какие-либо чрезвычайные события на заводе и говорят, что в городе проходили учения.

Местные жители рассказывают, что слышали в ночном небе пролеты беспилотников в регионе. Об услышанной работе ПВО люди не сообщали, однако подавляющее большинство очевидцев говорит, что за мгновение до того, как в районе РНПЗ заметили открытое пламя, был слышен мощный взрыв.

Речь идет о третьем по мощности заводе в РФ, который способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год.

Власти региона назвали информацию о взрыве и пожаре на Рязанском нефтезаводе "чистым фейком".

"С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет", - отметил губернатор области Павел Малков.

Также утверждается, что зарево и дым на заводе – это постоянно горящие факелы.

В свою очередь люди говорят, что факелы на НПЗ горят далеко не всегда, да и они не столь мощные. И вообще непонятно, почему об учебной тревоге не сообщили заранее.

Это не первый украинский удар именно по этому РНПЗ. Последний раз здесь "бавовну" слушали в июле этого года – правда, тогда власти не пытались скрыть ее учениями.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру государственной корпорации "Роснефть". Обработка нефти происходит в основном методом каталитического крекинга и висбрекинга. Кстати, в 2020 году организация попала в список сомнительных вахтенных работодателей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в ночь на 23 октября второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. На предприятие летели по меньшей мере четыре беспилотника, которые, по заявлениям местных властей, были "сбиты".

22 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дроны украинского производства поразили более 200 военных объектов на территории России. Он также отметил, что Украина инвестировала в оборонно-промышленный комплекс уже более 4 млрд. долларов.