Аэропорт Казани приостановил работу из-за угрозы атаки дронов: рейсы задерживают

В российском городе Казань приостановил работу аэропорт. Несколько рейсов задержали на вылет и прибытие якобы из-за угрозы атаки БПЛА.

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Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на повідомлення росавіації. Уточнюється, що аеропорт не працює з 07:00 за московським часом. У відомстві запевнили, що екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів.

Напомним, что в эту ночь БПЛА атаковали склад с боеприпасами российской армии в Воронежской области, а также нефтебазу в Ростовской.

В российском минобороны заявили о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку" и отчитались об "уничтожении двенадцати украинских БПЛА самолетного типа".

"Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области", – утверждают в МО РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Самый большой НПЗ России в Омске остановил почти половину своих мощностей. В то же время официально пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано".

– С начала 2024 года авиабазы и военные аэродромы российских оккупационных войск подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины. Большинство таких ударов были нанесены в результате операций ГУР Минобороны.

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