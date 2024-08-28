Аэропорт Казани приостановил работу из-за угрозы атаки дронов: рейсы задерживают
В российском городе Казань приостановил работу аэропорт. Несколько рейсов задержали на вылет и прибытие якобы из-за угрозы атаки БПЛА.
Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на повідомлення росавіації. Уточнюється, що аеропорт не працює з 07:00 за московським часом. У відомстві запевнили, що екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів.
Напомним, что в эту ночь БПЛА атаковали склад с боеприпасами российской армии в Воронежской области, а также нефтебазу в Ростовской.
В российском минобороны заявили о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку" и отчитались об "уничтожении двенадцати украинских БПЛА самолетного типа".
"Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области", – утверждают в МО РФ.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Самый большой НПЗ России в Омске остановил почти половину своих мощностей. В то же время официально пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано".
– С начала 2024 года авиабазы и военные аэродромы российских оккупационных войск подверглись по меньшей мере 40 атакам со стороны Украины. Большинство таких ударов были нанесены в результате операций ГУР Минобороны.
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