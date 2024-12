В ISW оценили, означает ли увеличение Кремлем расходов на оборону рост военного потенциала России

В стране-агрессоре России утвердили федеральный бюджет на 2025 год и его проект на последующие два года, выделив высокий процент расходов на нацбезопасность и оборону. Потенциально, это подпитает способность Кремля продолжать войну против Украины.

Это также свидетельствует о его тенденции избегать риска стабильности путинского режима. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 1 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проекта федерального бюджета на 2026-2027 годы.

В бюджете на 2025-й около 41% годовых расходов России выделяется на национальную безопасность и оборону.

В ISW продолжают оценивать, что увеличение расходов страны-агрессора на оборону, хотя и опасно, не обязательно равнозначно увеличению российского военного потенциала один к одному. Особенно с учетом того, что значительное финансирование идет на выплату пособий российским солдатам, так называемым ветеранам и их семьям.

"Продолжающееся внимание России к расходам на оборону, вероятно, также влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля продолжать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и наблюдаемую тенденцию Путина избегать риска стабильности своего режима", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что, несмотря на значительную нагрузку на экономику, Россия еще способна выдержать определенный период войны. По его словам, ожидания, что к февралю 2025 года экономическое давление станет критическим и заставит Кремль идти на переговоры, выглядят преждевременными.

