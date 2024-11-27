Ситуация будет ухудшаться: Фейгин предположил, сколько времени продержится экономика России в условиях войны

Экономика России сталкивается со значительными трудностями из-за войны против Украины и международных санкций. Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что, несмотря на значительную нагрузку на экономику, Россия еще способна выдержать определенный период.

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Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Ожидания, что к февралю 2025 года экономическое давление станет критическим и заставит Кремль идти на переговоры, выглядят преждевременными.

"Российская экономика действительно испытывает много проблем за счет огромной нагрузки, но все же она способна выдержать еще какой-то неопределенный период. Поэтому считать, что уже в феврале после прихода Трампа к власти состояние экономики вынудит Россию перейти к переговорам, не следует. Если говорить о сугубо экономических причинах", – сказал он.

Фейгин считает, что, несмотря на большие трудности, экономика России может продержаться до 2025 года. Однако ситуация постепенно ухудшается. Экономическая система страны работает за счет милитаризации и сокращения расходов на социальные нужды, образование, здравоохранение и инфраструктуру.

"Да, ситуация будет ухудшаться, постепенно скатываться вниз, но говорить о том, что это станет главной причиной, по которой Путин пойдет на переговоры, пока преждевременно. Экономика милитаризуется и пытается развиваться за счет усечения реальных секторов экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, инфраструктуры и т.д., но этого достаточно. Тем более что российский бюджет может иметь источники дохода от экспорта углеводородов. И это его поддерживает, это факт", – сказал он.

Несмотря на ухудшение условий жизни для рядовых россиян режим эффективно подавляет любые проявления недовольства. По словам Фейгина, политическая система РФ построена таким образом, что даже значительное ухудшение экономической ситуации не трансформируется в реальные протесты.

"Много страха, много преследуемых опасений. Потому Кремль может продолжать опускать социальную ситуацию. Это не то же самое, когда в нормальных обществах люди, имеющие экономические проблемы, реализуют политическое недовольство. В России реализовать нельзя", – сказал он.

Примером являются мобилизованные солдаты, погибающие на фронте. Несмотря на это, мобилизация продолжается, а население остается пассивным из-за страха репрессий.

"Например, солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации, погибают. Казалось бы, что может быть хуже? Однако это продолжается, это не останавливается. Это гораздо более существенный фактор давления, поэтому есть куда ухудшаться ситуации с точки зрения ее оценки самими людьми", – резюмировал российский правозащитник.

Ранее OBOZ.UA сообщал об очередном обвале российской национальной валюты на фоне угроз кремлевского диктатора Владимира Путина относительно применения межконтинентальной баллистической ракеты и обновления ядерной доктрины страны. В обменниках курс рубля к доллару для самых простых россиян достигает отметки 104,5 руб.

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