В ISW объяснили, что стоит за массовым сбоем в работе интернета в России

В России 27 февраля зафиксирован масштабный сбой в работе сети Интернет. Россияне жаловались на проблемы с Telegram, YouTube, ВКонтакте (ВКонтакте), Viber, WhatsApp и Zoom, которые впоследствии возобновили работу.

Этот сбой связан с попытками российских властей ввести тотальную цензуру и создать "суверенный Интернет". Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

"Вероятно, 27 февраля Россия испытала элемент своего суверенного Интернета, пытаясь усилить контроль над отдельными аспектами российского информационного пространства", – считают в ISW.

Так, 27 февраля в России произошло несколько массовых сбоев в работе популярных социальных медиаплатформ. Россияне жаловались на временные проблемы с доступом к Telegram, YouTube, ВКонтакте, Viber, WhatsApp и Zoom.

В то же время, по данным российских источников, во время этого сбоя россияне имели доступ к некоторым заблокированным на территории РФ социальным сетям, в частности Instagram, Facebook и Twitter.

Официальную причину сбоя озвучил впоследствии заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Ткачев. Он заявил, что сбой произошел при тестировании и перенастройке Роскомнадзором шлюзов для обнаружения и закрытия "узких мест" для запрещенного контента – то есть уязвимостей, с помощью которых в случае запуска "суверенного Интернета" можно было бы обойти блокировку.

Между тем, российская организация "Сетевые свободы" заявила о том, что Роскомнадзор, возможно, настраивал настройки, связанные с "техническими средствами противодействия угрозам". Это программно-аппаратный комплекс, посредством которого можно ограничивать доступ к запрещенной в РФ информации. С его помощью Роскомнадзор пытается централизованно управлять российским сегментом Интернета. В частности, идет разработка сервиса в российской соцсети VK: он позволит лучше цензурировать контент на сайте.

"Россия, вероятно, пытается распространить эту централизацию на другие действующие в России сайты социальных сетей, учитывая напряженность Кремля с другими платформами социальных сетей. Россия объявила Facebook, Instagram и WhatsApp, а также материнскую компанию Meta "террористической" организацией, а Telegram отказался выполнять некоторые из более широких требований цензуры Кремля", – отметили аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Путин подписал указ с упоминанием пяти регионов Украины. 26 февраля диктатор официально восстановил Московский и Ленинградский военные округа. В один из них "включил" всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. При этом все указанные украинские регионы в указе отмечены полностью, а не только те их части, которые удалось оккупировать России.

"Включение как оккупированных, так и неоккупированных частей украинской территории еще раз предполагает, что Россия имеет целью максималистские цели в Украине и стремится полностью поглотить все пять украинских регионов в состав Российской Федерации", – подчеркнули в ISW.