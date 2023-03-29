В чеченском Гудермесе обстреляли отделение полиции, ''кадыровцы'' убили двух мужчин. Фото и видео

Поздно вечером во вторник, 28 марта, в городе Гудермес (Чеченская Республика, РФ) обстреляли отделение полиции. В населенном пункте была слышна стрельба, в результате которой "кадыровцами" были убиты двое мужчин.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Оплот Ичкерии|Ичкерин г1ортор" (чтобы посмотреть фото 18+ и видео, доскролльте страницу до конца). "Сообщают об обстреле Гудермеского РОВД. Город оцеплен кадыровцами", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что боевики Рамзана Кадырова ходили по городу с оружием и открывали огонь в разных направлениях. Местным жителям они запрещали выходить на улицу.

После этого "кадыровцы" стянули в Гудермес всю военную технику, которая у них была. Появилась информация о похищениях людей в городе.

"Предварительно, перестрелка была на Гудермесском кладбище. Нападавшие были те же, что и вчера на пост в Ингушетии", – писали в сети.

На место события оперативно прибыли российские пропагандисты и глава Чечни Рамзан Кадыров. Тела убитых "кадыровцами" мужчин бросили к его ногам. Сам Кадыров, улыбаясь, заявил, что в частном секторе были ликвидированы двое "преступников".

"Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", – выдал он.

Рядом с Кадыровым при этом находился его 14-летний сын Адам – парень был в бронежилете.

Отметим, что в Ингушетии (РФ) в ночь на 28 марта неизвестные напали на пост полиции в Назрановском районе. Произошла перестрелка, в результате атаки пострадал один из полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суджанском районе Курской области России солдаты-срочники ВС РФ в ночь на 6 марта устроили перестрелку. Предварительно, один военнослужащий погиб.

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