В ГУР назвали главный страх Путина и объяснили, почему 'мобики' безропотно идут на войну против Украины

Президент РФ Владимир Путин больше всего боится бунта российских элит. Однако смена режима в России неизбежна.

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Об этом 21 марта заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. "То, что смена режима в РФ произойдет, это однозначно. И безусловно, решение Международного уголовного суда, и ордер на арест этому способствуют", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным ГУР, в РФ растет количество людей, которые хотят дистанцироваться от Путина, в том числе среди тех, кто сегодня находится при власти. В связи с этим возможен бунт "тех, по кому уже ударил и пустой холодильник, и санкции, или ликвидированные в Украине".

Революция в России маловероятна, потому что для нее требуется большое количество сознательных граждан. А вот мятеж элит вполне возможен.

"Мятеж элит, чего на самом деле больше всего и очень боится Путин и его ближайшее окружение, безусловно, это один из возможных сценариев. Что будет в результате, увидим в ближайшее время", – сказал Юсов и уточнил, что речь идет об "абсолютно обозримых временных рамках".

Почему "мобики" Путина покорно идут на убой

Представитель ГУР рассказал, что в РФ продолжается скрытая мобилизация и подготовка к дальнейшим мобилизационным мерам. Ежемесячно агрессору удается мобилизовать около 20 тысяч человек.

Все это свидетельствует о том, что армия не является эффективной, обеспеченной надлежащим образом. На это также указывают огромные потери на поле боя.

"Количество аудиоперехватов с паническими настроениями рашистов на передовой очень большое и обнародуется только часть, самая интересная. У "частично" мобилизованных моральное состояние на крайне низком уровне. Они видят работу своих же заградотрядов, некомпетентность своего командования, огромные потери вокруг себя", – рассказал Юсов.

По его словам, покорность, с которой российские "мобики" идут на убой, украинцам трудно понять, поскольку они пережили несколько мирных революций и много других акций протеста. Украина – это страна, где общество влияет на государство.

"РФ – это закрытое общество, где человек и общественность мало на что влияет. Они привыкли подчиняться и за последние десятилетия Путин выстроил модель, когда страх и ложь – главные инструменты, которые побуждают покорно идти на убой", – пояснил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уже сейчас российские элиты готовят бунт против Путина, считает британская журналистка Кэтрин Белтон. Она также назвала вероятных кандидатов на пост президента РФ.

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Ордер на арест Путина – сигнал российским элитам начать демонтаж путинского режима. Подробнее об этом читайте в нашем материале.