Ордер на арест Путина – сигнал российским элитам к демонтажу путинского режима

17 марта 2023 года судьи Международного уголовного суда со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, выдали ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Международный уголовный суд (МУС) обвинил его в ответственности за преступления, совершенные в Украине, в частности, за незаконную депортацию и перемещение детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года. Также Палата досудебного производства МУС выдала ордер на арест Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка. Информацию об этом официально подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин.

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Запад ускоряет выдвижение обвинений

Интересна формулировка, приведенная в документе: "Есть основания полагать, что Владимир Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц (статья 25 (3) (а) Римского устава) и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших эти действия. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года". Последняя дата свидетельствует об очень высокой оперативности, ведь заявление по делу такого масштаба было обработано и получило ордер менее чем за месяц. Кроме того, ордер обнародован накануне ожидаемого визита главы Китайской Народной Республики в Москву, что однозначно окажет негативное влияние на имидж Кремля в глазах официального Пекина.

Ведущие страны мира могут арестовать Путина на своей территории

Это означает, что по этому ордеру местные власти стран, ратифицировавшие Римский устав и признающие юрисдикцию суда, в случае визита Путина к ним – должны арестовать его. В это число входят 123 государства, в том числе все страны Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, вся Южная Америка (включая союзника России Венесуэлу), а также немалая часть стран Африки и Азии, среди которых Япония, Южная Корея и другие лидеры региона. Кроме того, при необходимости и наличии политической воли преступника Путина могут передать суду и другие страны, не ратифицировавшие Римский устав. К ведущим странам мира, не признающим юрисдикцию МКС, относятся, в первую очередь, Китай, Индия, Турция, а сама Россия в 2016 году отозвала свою подпись.

Иммунитет не спасет Путина и его окружение – обвинения рано или поздно выдвинут всем военным преступникам РФ

Фактически решение формально существенно ограничивает российского президента как субъекта внешней политики РФ, а главное – делает персону Путина "токсичной" в глазах и планах российских политических и финансово-экономических элит. Кроме того, решение МКС явно не является последним, поэтому через некоторое время можно ожидать такие же ордера на арест других представителей российской военно-политической элиты, среди которых могут быть такие печальные деятели как Шойгу, Лавров, Герасимов, Суровикин и т.д.

Если взглянуть в юридическую суть решения Международного уголовного суда, то следует отметить, что у лидеров государств и их подчиненных нет иммунитета от уголовного преследования за военные преступления, преступления против человечности или геноцид, что было утверждено заключением апелляционной коллегии МУС по делу против бывшего президента Судана Омара Аль-Башира. Также преступления такого рода не имеют сроков давности, а текущее решение суда может стать фундаментом в создании будущего трибунала против путинского режима, который теоретически может быть проведен даже после смерти обвиняемого – смерть Гитлера не помешала Нюрнбергскому трибуналу по осуждению преступлений нацизма. Более того, выдвинутые против Путина обвинения в депортации детей являются, так сказать, наиболее очевидным и легким для сбора доказательной базы преступлением, но и обвинения в других военных преступлениях в Украине появятся по мере поступления и оформления надлежащих доказательств участия российского президента и других должностных лиц в них.

Ордер МУС – сигнал российским элитам о необходимости прекращения поддержки путинского режима

Итак, ордер Международного уголовного суда на арест Путина является системным шагом в подготовке Международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине, о чем еще в свое время писало наше издание. Пока можно констатировать, что российские политические, а в первую очередь, финансово-экономические элиты получат достаточно четкий и сильный сигнал от Запада о необходимости активизации действий по отстранению Путина от власти. Это позволит им "выйти сухими из воды", избежать обвинений в содействии путинскому режиму и разрешении агрессивной войны против Украины и сохранить свои активы и влияние. Кроме того, это позволит частичное или "большое" возобновление отношений с Западом, обычно в условиях прекращения войны, вывода войск и восстановления территориальной целостности Украины. Конечно, не стоит ожидать таких действий уже завтра, но первый и весьма важный импульс по делегитимизации путинского режима уже был послан.