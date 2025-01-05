В ФСБ недовольны Кадыровым и ждут, когда Путин уйдет, – главнокомандующий ВС Ичкерии

Российский диктатор Владимир Путин дал руководителю Чечни Рамзану Кадырову полный "карт-бланш" на действия в России. Благодаря этому последний удерживает свою власть, предоставляя Путину "личную гвардию" в виде кадыровцев, которые держат ичкерийский народ под контролем РФ.

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"Пехотинец" российского диктатора, как называл себя сам Кадыров, нажил немало врагов в российской ФСБ, он удержится в кресле "главы республики" ровно до тех пор, пока кресло не зашатается под самим Путиным. Такое мнение высказал в интервью украинским СМИ главнокомандующий вооруженными силами Ичкерии Абдул-Хаким Шишани, ныне воюющий на стороне Украины.

Размышляя о роль Кадырова и его войск в российско-украинской войне, воин отметил, что именно на кадыровцах держится российское господство над Чеченской Республикой Ичкерия.

"Кадыровцы – это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Их связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов. Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому он удерживает свою власть", – отметил Шишани.

Главнокомандующий ВС Ичкерии также подчеркнул: пребывание Кадырова у власти напрямую зависит от того, как долго Путин будет сидеть в Кремле. "Пехотинец" российского диктатора умудрился нажить себе немало врагов в ФСБ, поэтому его шансы "передоговориться" после того, как действующий диктатор потеряет власть, крайне низки.

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", – считает Шишани.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин хотел применить "ядерку" в войне против Украины.

Удержаться от этого шага его заставил Китай, не желающий начала ядерной войны. По словам Блинкена, ядерная проблема стала тем исключительным случаем, где Пекин и Вашингтон могли действовать в унисон. По его словам, у американских чиновников есть основания полагать, что китайское руководство прямо обратилось к Кремлю с призывом избегать эскалации.

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