В Челябинской области вдове погибшего на войне оккупанта выдали пакет с макаронами и килькой

Россиянке, у которой муж-оккупант "задвухсотился" на войне против Украины, а сын также участвует в полномасштабном вторжении, подарили пакет с макаронами и консерву из кильки. Это произошло в селе Варна Челябинской области РФ.

Вдова живет в доме без газа и воды, поэтому ей еще выдали 10 тысяч рублей на закупку дров. Об этом сообщили российские СМИ.

"Щедрую" подачку получила вдова по фамилии Озеркова. Ее муж Михаил был ликвидирован на "СВО", а сын Денис побывал в плену.

РосСМИ пишут, что женщина добивалась газификации их частного дома. "У администрации на все один ответ: вы сами проводите, а мы потом когда-нибудь компенсируем", – рассказал российский Telegram-канал, посвященный мобилизации.

Он назвал макароны с килькой "циничной подачкой" для вдовы. "Обещанная чиновничья "забота" о семьях бойцов во всей своей красе", – возмутился автор Telegram-канала.

Как писал OBOZ.UA:

– В Financial Times заявили, что в 2024 году Российская Федерация планирует набрать в свое войско еще около 400 тысяч новобранцев без объявления всеобщей мобилизации. В то же время государство-агрессор восстанавливает свою военную промышленность поразительными темпами.

– В ГУР МО Украины отмечали, что РФ также ищет наемников для войны против Украины в Сомали, Сьерра-Леоне, Непале, Сирии и Кубе. Кремлю такой подход более выгодный, чем проведение мобилизации внутри страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!