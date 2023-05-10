В Узбекистане произошел мощный взрыв на газоснабжающей станции: момент попал на видео
В Самаркандской области Узбекистана на газоснабжающей станции в ночь на 10 мая прогремел взрыв. Пострадал один человек, сгорели три машины.
По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Во время слива топлива из газовоза в резервную емкость произошла разгерметизация, пишут СМИ.
Сначала загорелся грузовик, а затем взорвалось несколько баллонов со сжиженным газом.
Огонь уже потушен. На месте работают экстренные службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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