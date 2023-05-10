В Узбекистане произошел мощный взрыв на газоснабжающей станции: момент попал на видео

В Самаркандской области Узбекистана на газоснабжающей станции в ночь на 10 мая прогремел взрыв. Пострадал один человек, сгорели три машины.

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По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Во время слива топлива из газовоза в резервную емкость произошла разгерметизация, пишут СМИ.

Сначала загорелся грузовик, а затем взорвалось несколько баллонов со сжиженным газом.

Огонь уже потушен. На месте работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воронежской области России 10 мая заявили об атаке дронов на военный полигон. СМИ сообщили о 14 раненых.

– В Новосибирске к 9 мая партизаны уничтожили бомбардировщик Су-24 на территории авиазавода. Самолет стоял на площадке для ремонта и модернизации авиатехники, но теперь ремонту не подлежит.