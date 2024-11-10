Россию массово атаковали БПЛА: в Москве закрыли аэропорты, в Брянске разгорелся пожар. Фото и видео

В ночь на 10 ноября несколько регионов РФ были атакованы ударными дронами-камикадзе. Мощные взрывы прогремели в Брянской области на территории воинской части.

Видео дня

Также под атакой БПЛА оказалась столица страны-террориста Москва. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что в Брянске произошло возгорание "нежилых строений". По информации местных чиновников, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, а информация о последствиях уточняется.

В то же время в сети сообщили, что взрывы прогремели на территории воинской части. Речь идет о 1060-й центре материально-технического обеспечения (в/ч 55443-БМ). Военный объект расположен на юго-восточной окраине Брянска и является логистическим центром для обеспечения боеприпасами российской армии.

Кроме того, утром под атакой беспилотников оказалась Москва, из-за чего в московских аэропортах Внуково и Домодедово был введен план "Ковер". Пропагандисты заявили, что на подлете к Москве якобы сбили четыре дрона.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна были уничтожены еще 17 БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Никаких подробностей о последствиях атаки Собянин не предоставил.

"17 украинских БПЛА, летевших на Москву, сбито за последний час в Подмосковье. Последние пять – в городских округах Раменское и Домодедово. На месте происшествия работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

В Подмосковье в результате падения БПЛА возникло несколько пожаров. Местные жители заявили о возгорании в районе Кратово под Жуковским. Также сообщается, что в подмосковном Софьино горят два жилых дома.

Жители Москвы публикуют в соцсетях видео, на которых заметно, что российские оккупанты пытаются уничтожить дроны с помощью стрелкового оружия. Также на одном из видео москвичи слили позиции ЗРК, отработавшему по дрону.

По состоянию на 9:00 мэр Москвы заявил, что на территории региона уничтожено уже не менее 32 беспилотников.

Напомним, в ночь на 9 ноября ночью дроны СБУ и ССО нанесли удар по Алексинскому химическому комбинату в Тульской области России, являющемуся важным объектом российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятие, входящее в состав корпорации "Ростех", производит боеприпасы, прах и другие материалы для нужд русской армии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.