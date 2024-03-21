'5 минут – и чтобы вас здесь не было': в Белгородской области началось принудительное выселение под дулами автоматов. Перехват

Российские военные начали принудительно выселять жителей Белгородского района. На сборы дают 5 минут.

Об этом говорится в аудиоперехвате, который получил OBOZ.UA из собственных источников. Россияне обсуждают, что жители приграничных сел начали вывозить из дома технику и другие вещи. В перехвате говорилось, в частности, о населенном пункте Грайворон.

"Слышишь, а люди все вывозят, даже из Головчино уже. Бытовую технику", – говорится в одном перехвате.

"Военные родителей вчера принудительно из дома выселили. Вечером пришли с автоматами, сказали выходите, выселяйтесь, езжайте. 5 минут на сборы, чтобы вас здесь не было", – пожаловалась другая россиянка.

Напомним, также жители Белгорода жалуются, что ситуация стала гораздо хуже, чем раньше. Город опустел, ведутся постоянные обстрелы, а жители выходят из домов только для того, чтобы купить лекарства или продукты.

Местные власти и пропагандисты замалчивают масштабы обстрелов, при этом полноценную защиту населению не предоставляют.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 марта в Белгородской области РФ объявили эвакуацию из прифронтовых районов. Эвакуировать планируют около 9 тысяч детей.

– Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет ограничен въезд на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безыменно, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также города Грайворон. Ограничения будут применены уже 20 марта.

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