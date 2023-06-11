В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов: на месте работают спецслужбы. Фото

Вечером в субботу, 10 июня, в Белгородской области РФ случилось очередное ЧП. Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов.

Видео дня

Инцидент произошел в Алексеевском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По его словам, вагоны на момент ЧП были пустые, а локомотив следовал до станции одного из местных предприятий. Информации о пострадавших предварительно не поступало.

Причины схода вагонов с рельсов пока не называют.

"Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется", – заявляют местные власти.

В белгородских Telegram-каналах опубликовали фото с места события.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее подобный инцидент произошел на Забайкалье в России. Там 13 грузовых вагонов сошли с рельсов, из них 8 – опрокинулись.

– Позже в России произошло новое ЧП на железной дороге. Сообщение было прервано возле станции Ульяновск-2, там сошел с рельсов грузовой поезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!