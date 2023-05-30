В Ульяновской области РФ заявили о диверсии: повреждена железная дорога, поезд сошел с рельсов. Фото

В России произошло новое ЧП на железной дороге. Сообщение было повреждено возле станции "Ульяновск-2", там сошел с рельсов грузовой поезд.

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Один из российских Telegram-каналов причиной инцидента назвал диверсию. Заявляется, что сход поезда в Ульяновской области произошел рано утром, около 4:00, во вторник, 30 мая.

"На месте ЧП обнаружены следы повреждения ж/д путей", – сказано в сообщении пропагандистского информисточника. Официальные ведомства РФ причину случившегося пока что (по состоянию на 10:00 вторника) не называли.

Фото с места "диверсии" подтверждают, что с рельс сошли минимум два вагона, один из них опрокинулся на бок.

Заявляется, что поезд перевозил газ и бензин (пункт назначения неизвестен).

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 26 мая неизвестные сожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции Чухлинка в Москве.

– Утром 18 мая сообщалось о взрыве на железной дороге во временно оккупированном Россией украинском Крыму. Это произошло в Симферопольском районе, пять вагонов сошли с рельсов. Движение на ветке, соединяющей Симферополь и Севастополь, было приостановлено.

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