Силовики в Белгородской области РФ задержали 16-летнего подростка и выдвинули ему обвинение в терроризме. Причиной стало то, что у него в рюкзаке якобы обнаружили взрывчатку.

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По легенде правоохранительных органов, подросток должен был "заминировать" автомобиль сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Примечательно, что в поле зрения правоохранительных органов ребенок попал еще год назад. Тогда 15-летний парень писал осудительные посты в социальной сети "ВКонтакте" на тему войны РФ против Украины. Однако в тот раз сотрудники местного МВД ограничились профилактической беседой с подростком и его мамой.

Однако спустя год, когда ситуация в Белгородской области существенно обострилась, силовики решили обвинить этого подростка в терроризме. Правоохранители провели "операцию" по задержанию подростка и якобы обнаружили в его рюкзаке взрывчатку. По легенде силовиков, он хотел прикрепить ее к автомобилю сотрудника ФСБ.

Стоит отметить, что следственные действия также проводятся и в отношении семьи задержанного подростка. Не исключено, что в отношении их путинские силовики также придумают какое-то дело.

Напомним, россияне в ожидании контрнаступления ВСУ пытались защититься фортификационными сооружениями, в частности "зубами дракона". Однако легион "Свобода России" вмиг разрушил надежды оккупантов.

Ранее сообшалось, что 4 июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвигаются вперед с боями, однако, когда было снято опубликованное видео, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что Россия может ударить тактическим ядерным оружием по Белгородской области, где в последние дни проводят рейд российские добровольцы из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".