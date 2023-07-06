В Белгородской области РФ раздались взрывы: губернатор заявил об атаке дронов. Фото и видео

В соседней с Украиной Белгородской области России вечером 6 июля прогремели взрывы. В регионе якобы сработала система ПВО, в результате чего были сбиты несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Видео дня

Об этом заявил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. Он заверил, что в результате "атаки" пострадавших якобы нет – повреждение крыши в одном частном домовладении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход", – отметил губернатор.

Напомним: в июне в Белгородской области пожаловались на атаку на грузовой поезд со стороны ВСУ. Отмечается, что в результате атаки двух дронов с рельсов сошли 15 вагонов – один ударил в хвостовую часть поезда, другой взорвался прямо перед ним.

В результате атаки было повреждено железнодорожное полотно. В результате инцидента якобы никто не пострадал.

Также в июне беспилотниками якобы была атакована территория приграничного села Новопетровка Белгородской области. По словам Гладкова, операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой, которые "повредили автомобиль с прицепом и трактор".

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе РДК сообщили, что российский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" успешно захватил контроль над четырьмя населенными пунктами в Российской Федерации. На этой территории происходит "укрепление позиций, отладка и улучшение логистики и аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!