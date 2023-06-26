Происходит укрепление позиций: в РДК рассказали, сколько населённых пунктов контролируют в РФ

Российский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" успешно захватил контроль над четырьмя населенными пунктами в Российской Федерации. На этой территории происходит "укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны".

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Об этом сообщил глава штаба РДК Александр "Фортуна". Сообщается, что военные формирования контролируют населенные пункты в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области. Однако представители Российского добровольческого корпуса заявили, что материалы, распространяемые прокремлевскими СМИ, якобы о ситуации в центре Новой Таволжанки и на российско-украинской границе, являются устаревшими и представляют собой еще одну информационную провокацию.

"Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после операции", – сказал "Фортуна".

Представитель военного формирования отметил, что в текущий момент осуществляется укрепление позиций, улучшение логистики, аналитические работы и подготовка для будущего расширения зоны контроля в указанных населенных пунктах.

"Боевые действия, как таковые, там не проходят. Потому что там никого нет (российской армии. – Ред.)", – заметил он.

Однако периодически там происходят "локальные небольшие столкновения", которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

"На сегодняшний день там происходит расширение "серой зоны", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В "Свободе России" заявили, что удачные рейды в Белгородскую область РФ, где добровольцы не встречали организованного сопротивления, показали слабые места Кремля.

– Президент РФ Владимир Путин накануне признал, что к атакам на Белгородщину РФ не была готова надлежащим образом, но пообещал "решить проблему".