В Белгородской области РФ объявили эвакуацию двух населенных пунктов: что происходит

В Белгородской области России объявили эвакуацию двух сел Петровка и Соловьевка. Эти населенные пункты находятся недалеко от границы с Харьковской областью Украины.

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О принятых на заседании оперативного штаба во вторник, 8 октября, мерах безопасности сообщил российский губернатор Вячеслав Гладков. На своем Telegram-канале помощник Кремля сказал, что села "закрывают на въезд и начинают процедуру отселения".

Он заверил, что жителям предоставят другое жилье, но детали не уточнил. Гладков причиной такого решения назвал "частые обстрелы".

На 2010 год в Петровке проживало 413 человек, в Соловьевке – всего 46.

По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, практически все проживающие в этих селах уже покинули свои дома. В Петровке, по ее данным, по состоянию на начало октября оставалось менее 30 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Тем временем российские регионы продолжают "гонку" выплат для россиян, которые согласятся ехать воевать против Украины. В "лидеры" с 7 октября вырвалась Белгородская область: в регионе, где пострадавшим от обстрелов гражданским обещали по 10 тыс. рублей, новоиспеченным оккупантам намерены выплачивать по 3 млн в российской валюте (около 31 тыс. долларов).

– Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров в недавнем интервью заявил, что Москва требует от Киева отказа от намерений стать членом НАТО; вывода войск за админграницы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия так и не смогла полностью оккупировать; снятия всех санкций с РФ; "демилитаризации" и "денацификации"; обеспечение "прав, свобод и интересов русскоязычных граждан".

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