В Курске вывесили рекламные баннеры службы по контракту с изображением воина ВСУ: как наказали автора. Фото

В российском Курске пропагандисты оконфузились с рекламой службы в армии РФ по контракту. На "военно-патриотическом баннере", очевидно, по ошибке, изобразили военного Вооруженных сил Украины, за что был объявлен выговор от мэра.

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Фото баннера опубликовали российские паблики. "Служба по контракту – выбор настоящих патриотов", "За наших", – гласят рекламные лозунги на нем.

Однако рекламу армии страны-агрессора РФ пропагандисты, очевидно, неожиданно для самих себя, проиллюстрировали фотографией воина Сил обороны Украины, спасающего ребенка.

После того, как ошибка спровоцировала скандал, мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор главе комитета архитектуры и градостроительства "за халатность при создании военно-патриотического баннера".

Давая комментарий кремлевскому пропагандистскому агентству РИА Новости, там признали, что на баннере был изображен украинский, а не российский военный.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету ISW, который был опубликован накануне, Силы обороны Украины продолжают наступать на нескольких направлениях в Курской области РФ и имеют некоторые успехи. Также аналитики указали, что ВСУ мгновенно уничтожают понтонные переправы, которые противник постоянно пытается наводить после уничтожения мостов через реку Сейм.

Напомним также, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что за месяц операции ВСУ на Курщине РФ потеряла там 6 тыс. своих военных убитыми и ранеными, в плен взяты более 600 оккупантов.

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