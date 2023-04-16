В Белгородской области "бавовна": в небе заметили дым, сработала ПВО. Фото

В Белгородской области (РФ) вечером 16 апреля слышали звуки взрывов. Заявляется, что работала противовоздушная оборона оккупационных войск.

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Пропаганда утверждает, что в небе в районе Нового Оскола якобы была сбита воздушная цель. Возможно, это был БПЛА, пишут местные Telegram-паблики.

Жители сфотографировали длинный белый след в небе от зенитной ракеты. Подробностей того, что именно произошло, нет – у пропагандистов, как всегда, "все спокойно".

Напомним, что в этот же день появились сообщения о том, что в районе Брянска в лесу возле электроподстанции якобы упал БПЛА, начиненный взрывчаткой. Заявляется, что беспилотник нес заряд из пластичного взрывчатого вещества, его обнаружил местный житель.

Как писал OBOZREVATEL:

– 15 апреля в Казани, столице Республики Татарстан (РФ), произошел взрыв на территории танкового полигона. Местные жители свидетельствуют о громком "хлопке", после чего над городом поднялся столп дыма, виднеющийся за десятки километров.

– В сети есть неподтвержденные сообщения о том, что 30 человек погибли, ее не меньше 70 получили травмы.

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