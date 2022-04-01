В Белгороде заявили о новом взрыве, в российской соцсети паника. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
В Белгороде заявили о новом взрыве, в российской соцсети паника. Фото

В российском Белгороде местные жители снова паникуют. Там, сообщают они, снова прозвучал взрыв.

В соцсетях начали также появляться снимки с якобы со следом от ракеты в небе. Они опубликованы в российском Telegram- канале 360tv.

"Жители Белгорода пишут в соцсетях, что слышали еще один взрыв. Также люди выкладывают снимки, где изображен якобы след от ракеты. Официально эти данные не подтверждены", - сказано в сообщении.

Также россияне наперебой строят версии, что же могло случиться. Одни настаивают, что российские ПВО якобы сбили ракету, которая "прилетела со стороны Украины". Также выдвигаются версии, что взрыв прозвучал вследствие сбития Россией украинского беспилотника.

Видео дня
Фото публикуют также в местной группе в соцсети
В окрестностях Белгорода россияне слышали еще один взрыв
Они массово выкладывают фото с якобы следом от ракеты
Публикуются фото в разных соцсетях
Россияне выдвигают разные версии случившегося
Во "Вконтакте" паника
Пользователи обсуждают версии случившегося
Они называют точки, откуда был слышен взрыв
Некоторые уверяют, что "хлопков" было два
Выдвигаются также конспирологические версии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белгороде вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. По данным журналиста Юрия Бутусова, это "работали" украинские Ми-24.

В Белгороде после мощного взрыва на нефтебазе возник ажиотаж на заправках. В сети появились фото и видео километровых очередей к АЗС.

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