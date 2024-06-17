В Белгороде вспыхнул мощный пожар на складе, валил черный дым. Видео

В российском Белгороде утром 17 июня вспыхнул мощный пожар, откуда доносились звуки взрывов. Местные заявили, что огонь охватил какой-то из складов.

Видео дня

Об этом известили пропагандистские Telegram-каналы. Там опубликовали кадры черного дыма, который был виден из нескольких районов города.

В то же время на видео видны вспышки, свидетельствующая, что в эпицентре пожара происходили небольшие взрывы.

Россияне пишут, что сообщение о возгорании поступило за минуту до 10-ти утра. Локация – склад на ул. Чичерина.

Говорят, огонь сначала возник в электрическом щитке, а затем распространился на большую территорию.

"Пожар локализован. Пожарные занимаются проливкой места возгорания", – заявили позже в местной ячейке МЧС РФ.

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